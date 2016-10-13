Babasının gözü önünde can verdi

BALIKESİR'İN Manyas ilçesine bağlı Börülceağaç Mahallesi'nde evine gitmek üzere öğrenci servis aracından inen 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Cüneyt Can Çoban, karşı yönden gelen Recep Ç. yönetimindeki 10 CCS 03 plakalı kamyonun altında kaldı. Baba İbrahim Çoban'ın gözlerinin önünde gerçekleşen kazada çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Çoban kaza sonrası sinir krizleri geçirirken, Manyas Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir'in de geldiği olay yerinde Jandarma ekipleri aileyi güçlükle sakinleştirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, kamyon sürücüsü Recep Ç. gözaltına alındı.

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