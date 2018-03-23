Babasından gizli otomobili alan çocuk, şarampole yuvarlandı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Araca ok gibi giren ağaç dalından şans eseri kurtulan M.T.A. hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından M.T.A., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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