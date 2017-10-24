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Babasına kızdı ismini 'Adam' olarak değiştirdi

Karadeniz Ereğli'ye bağlı Süleymanbeyler köyünde market ve restoran sahibi Satılmış Araç (60), Satılmış adı taşımasına karşın bölgede "Adam" olarak tanındığını, market ve restoranın adlarına da aynı ismi koyduğunu belirtti

Babasına kızdı ismini 'Adam' olarak değiştirdi

Karadeniz Ereğli'ye bağlı Süleymanbeyler köyünde market ve restoran sahibi Satılmış Araç (60), Satılmış adı taşımasına karşın bölgede "Adam" olarak tanındığını, market ve restoranın adlarına da aynı ismi koyduğunu belirtti

24 Ekim 2017 Salı 14:44
Babasına kızdı ismini 'Adam' olarak değiştirdi
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ESAS ismi olan Satılmış'tan dolayı zaman zaman eleştiriler aldığını ifade eden Araç, şunları söyledi: "Satılmış diye bir şey mi olur?' diyorlardı. Soyismim de Araç olunca, bir araç, vasıta gibi görüyorlardı. Yaklaşık üç ay önce mahkemeye isim değişikliği için başvuruda bulundum. Mahkemede nüfus memuru itiraz ederek, 'böyle bir isim olamaz' dedi. Hakim de şahit getirmemi istedi. Köyümüzden Metin Topçu isimli arkadaşımı şahit olarak getirdim. 'Herkes bunu, adam diye çağırıyor.' dedi. Hakim Bey de ismimi onayladı."

Esas ismi olan Satılmış'tan dolayı zaman zaman eleştiriler aldığını ifade eden Araç, şunları söyledi: "Satılmış diye bir şey mi olur?' diyorlardı. Soyismim de Araç olunca, bir araç, vasıta gibi görüyorlardı. Yaklaşık üç ay önce mahkemeye isim değişikliği için başvuruda bulundum. Mahkemede nüfus memuru itiraz ederek, 'böyle bir isim olamaz' dedi. Hakim de şahit getirmemi istedi. Köyümüzden Metin Topçu isimli arkadaşımı şahit olarak getirdim. 'Herkes bunu, adam diye çağırıyor.' dedi. Hakim Bey de ismimi onayladı."

"BABAMIN LAFINA ALINMIŞTIM"

Adam Araç, Ereğliönder gazetesine yaptığı açıklamada dedesinin isminin oğluna verilmesine karşı çıktığını belirtti. Araç, "Babam Durdu Araç, dedemin ismini doğan oğluma vermek istedi. Bende, 'baba oğlumun ismini de ben koyayım' dedim. Babam, 'benim çok merakım var babamın ismini torunuma koyacağım' diyince inatlaşma oldu. 'Benim ismimi doğru koymamışsın, benim çocuklarımın ismine karışma' dedim. O da bana, 'senden adam olmaz' dedi. Babamın lafına alınmıştım, onun için adımı da Adam olarak değiştirdim. Değiştirmemin gerekçesi de budur" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
SüleymanbeylerSatılmış Araç
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