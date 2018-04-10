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Babanın feryadı yürek dağladı: 'Sarıl' diyordun kızım, sarıldım

Gaziantep'te, annesi tarafından öldürülen iki çocuğun cenazesi toprağa verildi. Babanın feryatları yürek yaktı: "Sarıl" diyordun kızım, sarıldım

Babanın feryadı yürek dağladı: 'Sarıl' diyordun kızım, sarıldım

Gaziantep'te, annesi tarafından öldürülen iki çocuğun cenazesi toprağa verildi. Babanın feryatları yürek yaktı: "Sarıl" diyordun kızım, sarıldım

10 Nisan 2018 Salı 17:31
Babanın feryadı yürek dağladı: 'Sarıl' diyordun kızım, sarıldım
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GAZİANTEP'TE, anneleri Özlem Karaçalıoğlu tarafından öldürülen 2 çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuklar için Cerit Yeniyapan Mahallesi camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törende babanın çocukları için yaktığı feryatlar yürek dağladı.

ANNE, 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI
Kayınvalidesi Emine K ile tartışan Özlem K., iki çocuğunu uykularında defalarca kez bıçaklayarak öldürdü ardından evin ikinci katındaki terastan atlayarak intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürerken çocuklar ise yaşamını kaybetti.

BABANIN AĞIDI: BANA SARIL DİYORDUN, SARILDIM KIZIM
Cenaze töreninde çocukların babası Cuma Karaçalıoğlu tabuta sarılarak, "Bana 'Sarıl baba' diyordun sarıldım, abin dövünce bana haber verecektin.

"BENİ İŞE GÖTÜR DİYORDUN BİLSEM GÖTÜRMEZ MİYDİM AYŞEM"
'İşe ben de gideyim' diyordun bilsem seni götürmez miydim Ayşem? Meleğim mekanın cennet olsun, ardından ben de geleceğim" diyerek gözyaşı döktü. Cuma Karaçalıoğlu'nun sözleri yürekleri dağladı.

BABAYI ZABITA ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ
Çocukların dedesi Yaşar Karaçalıoğlu ise yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım ve Cuma Karaçalı'ın mesai arkadaşları da katıldı.
Annelerinin Öldürdüğü 2 Çocuğunu Toprağa Veren Babanın Feryadı: Sarıl Diyordun Kızım, Sarıldım
Ayşe ve Mustafa Karaçalıoğlu kardeşlerin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepAdli Tıp Kurumu
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