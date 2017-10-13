Baba vahşeti! 22 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü

OLAY, merkez Rüstempaşa Mahallesi Çiftçi Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baba Ahmet B., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kızı Hilal B.'nin boğazını keserek öldürdü. Cinayet sonrası baba polisi arayarak kızını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli babayı gözaltına alırken, sokağa güvenlik şeridi çekti.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin eve gelerek yaptığı incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Evin önüne gelen genç kızın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.