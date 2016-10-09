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Baba olmayı beklerken şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'nın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Bayram Aksu'nun eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi

Baba olmayı beklerken şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'nın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Bayram Aksu'nun eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi

09 Ekim 2016 Pazar 23:21
Baba olmayı beklerken şehit oldu
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HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesinde PKK'nın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Bayram Aksu'nun eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Uzman Çavuş Bayram Aksu'nun şehit olduğu haberi Samsun'un Yakakent ilçesindeki babaevine ateş düşürdü. Yakakent Mutaflı Mahallesi Çaycıksuyu Yaylası'ndaki ailesine acı haberi Yakakent Kaymakamı Yusuf Gemici ve Alaçam Garnizon Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt verdi. Acı haberi alan şehidin babası Dursun ve annesi Ünzile Aksu gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti.
4 yıllık asker olan şehit Uzman Çavuş Bayram Aksu’nun 4 yıllık eşi Derya Aksu'nun 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. 10 kardeş olan şehit Uzman Çavuş Bayram Aksu'nun geçen Temmuz ayında Şemdinli ilçesine tayin olduğu belirtildi. Cenazenin nerede toprağa verileceğine ise eşinin karar vereceği öğrenildi.  
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Hakkari
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