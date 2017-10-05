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Baba oğlunu vurdu: PÖH'ler intikal etti

Beşiktaş'ta Kadıköy İskelesinin önünde silahlı saldırıda baba oğlunu yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü

Baba oğlunu vurdu: PÖH'ler intikal etti

Beşiktaş'ta Kadıköy İskelesinin önünde silahlı saldırıda baba oğlunu yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü

05 Ekim 2017 Perşembe 22:30
Baba oğlunu vurdu: PÖH'ler intikal etti
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OLAY, Kadıköy İskelesinin önünde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Nevzat Beytanol ile oğlu Salih Beytanol iskelenin önünde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Nevzat Beytanol yanında bulunan silahı çıkartarak oğluna ateş etmeye başladı. Vücudun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Salih Beytanol, olduğu yere yığıldı.

Silah seslerine duyan iskelenin güvenlik görevlileri babanın elinden silahı alarak kişiyi etkisiz hale getirdi. Silahlı kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı hastaneye kaldırıldı.

PÖH'LER ÖNLEM ALDI

Polis ekipleri olay yerinde silahlı saldırı olayını gerçekleştiren kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayda kullanılan silah da polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayın Başbakanlık Ofisi yakınlarında olması ve silah sesleri duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşların Kadıköy İskelesine geçmesine izin vermedi.

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