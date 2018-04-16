Baba oğlunu tüfekle vurdu

ALINAN bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler köyünde yaşayan baba E. Y. (61) ile oğlu U.Y. (35) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba E. Y. ruhsatsız av tüfeği ile oğluna ateş ettikten sonra, yaralanan oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kez bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerine eve girmemesi için bir süre direnen baba gözaltına alınırken, sağlık ekipleri U.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından U.Y'nin cenazesi Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.