Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!

Baba oğlunu tüfekle vurdu

Kırklareli'de tartıştığı oğlunu önce av tüfeği ile vuran daha sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

Baba oğlunu tüfekle vurdu

Kırklareli'de tartıştığı oğlunu önce av tüfeği ile vuran daha sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:38
Baba oğlunu tüfekle vurdu
banner404

ALINAN bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler köyünde yaşayan  baba E. Y. (61) ile oğlu U.Y. (35) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma  çıktı.

      Tartışmanın büyümesi üzerine baba E. Y. ruhsatsız av tüfeği ile oğluna  ateş ettikten sonra, yaralanan oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kez  bıçakladı.

      Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma  ekiplerine eve girmemesi için bir süre direnen baba gözaltına alınırken, sağlık  ekipleri U.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

      Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından U.Y'nin cenazesi  Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KırklareliTüfekEvciler Köyü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkunç kaza! Minibüs TIR'ın altına girdi
Korkunç kaza! Minibüs TIR'ın altına girdi
Tartıştığı arkadaşını otomobille ezerek öldürdü
Tartıştığı arkadaşını otomobille ezerek öldürdü
Kocası sokak ortasında vurmuştu, acı haber geldi
Kocası sokak ortasında vurmuştu, acı haber geldi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim