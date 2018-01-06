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Baba kurbanı masumlar

Boşanma sürecinde intikam almak için çiftlerin evlatlarını kullandığını belirten uzmanlar, "Cinnet getiren baba, ‘Bu çocuklara benden sonra ne olacak?’ diye kendini öldürürken yavrularını da katlediyor" dedi

Baba kurbanı masumlar

Boşanma sürecinde intikam almak için çiftlerin evlatlarını kullandığını belirten uzmanlar, "Cinnet getiren baba, ‘Bu çocuklara benden sonra ne olacak?’ diye kendini öldürürken yavrularını da katlediyor" dedi

06 Ocak 2018 Cumartesi 09:15
Baba kurbanı masumlar
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GEÇTİĞİMİZ günlerde İstanbul Maltepe’de cinnet getiren bir babanın iki küçük kızını öldürdükten sonra intihar etmesi, toplum vicdanını derinden yaraladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tepki gösterdiği çocuk cinayetlerinin son bir yılda 20’den fazla örneği yaşandı. Geçen yıl yaşanan cinayetler incelendiğinde, öldürülen çocuklardan yaklaşık 30’unun katilinin babaları olduğu görüldü. İstanbul Fatih'te oturan ve eşiyle boşanma aşamasında olan Nezir T. 9 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürürken; Üsküdar'da Aslan Güleryüz çocuğun kendisine benzemediği gerekçesiyle uyuyan oğulları Onur ile Ahmet'in çekiçle canına kıydı. Yine, cezaevinden kaçarak ayrıldığı eşini çocuklarını görme bahanesiyle yanına çağıran Göksel Akşeker, kızları 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu'yu öldürdükten sonra intihar etmişti. İzmir’de ünlü bir ayakkabı firmasının kurucusu olan iş adamı Nimet Tarlak, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü oğlu Burak Tarlak’ı iki kurşunla öldürürken; Gaziantep’te tartıştığı eşi Fatma Ö. ve çocukları 1 yaşındaki Mervenur ve 6 yaşındaki İlknur’u bıçaklayarak öldüren M.Ö. Bunlar yaşanan dramların sadece bir kaçı. Vicdanı olan herkesi isyan ettiren bu cinayetlerin nedenini ve önüne geçilebilmesi için neler yapılması gerektiğini uzmanlara sorduk. Uzmanların görüşleri şöyle:

Uzman Klinik Psikolog Elâ Reyhanlıoğlu: Babaya psikolojik destek verilmeli

Maltepe’deki hikâyede 2 kere işten kovulma, alkol problemi var. Daha önce eşini bıçaklamış. Vahşet bağıra bağıra gelmiş. Buna biz, ‘Bir anda cinnet geçirip yaptı’ diyemeyiz. Her tepkinin çocukları öldürmek olabileceğini söyleyemeyiz. Mesela alkolizm tehdit oluşturan bir durumdur. Bu kişinin çoktan tedavi edilmesi gerekirdi. Böyle birine haftada bir çocuklarını görme izni verilmiş. Anne ya da bir başkasının gözetimi dışında bu kişiye gösterilmesi kararı bile yanlış. Diğer taraftan boşanma dönemlerinde taraflar birbirine karşı öfke duyabiliyor. Çocuklu ailelerde her iki taraf birbirini cezalandırmak için çocukları kullanıyor. Anneler, babaya çocukları göstermiyor. Çocuklar üstünden tehdit ederek intikam alıyor. Cezalandırmalarda kişinin ruh sağlığı belirleyici rol oynuyor. Boşanma döneminde çiftlerin ruhsal destek almalı. Depresyon sürecinde oldukları için çocuklarına nasıl davranacaklarını bilemiyor. Bilmedikleri için de çocukları kullanarak, çocukları üzerinden birbirlerini cezalandırıyorlar.

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BoşanmaCinnetİstanbulMaltepeEla Reyhanlıoğlu
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