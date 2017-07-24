Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Aziz Sancar'a Türk asistan!

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ projeler ve başarılı bir eğitim hayatı ile Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan Selin Altıok, dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan University of North Carolina'da Aziz Sancar'ın başında olduğu Biyoloji ve Biyomedik Bilimler doktora programına kabul edildi

Aziz Sancar'a Türk asistan!

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ projeler ve başarılı bir eğitim hayatı ile Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan Selin Altıok, dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan University of North Carolina'da Aziz Sancar'ın başında olduğu Biyoloji ve Biyomedik Bilimler doktora programına kabul edildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:23
Aziz Sancar'a Türk asistan!
banner404

PROGRAMA kabul edilen 90 öğrenci içinde tek Türk olan Altıok, başarısını tetikleyen en büyük etkeni, "Kanser alanında yaptığı çalışmalarla Nobel ödülüne layık görülen Türk Profesör Aziz Sancar'ın programın başında olması" olarak açıklıyor.Yurtdışı eğitimlerine Bahçeşehir Üniversitesi'nde okurken başladığını söyleyen Altıok ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftayken BAU'nun anlaşmalı olduğu yurtdışı programlarından birinde, Yale Üniversitesi'nde uzun ve kısa dönemlerde staj yaptığını, mezuniyetinin arkasından da Yale Üniversitesi'nde kalarak hocalarıyla birlikte çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

9 BAŞVURUDAN 7’Sİ KABUL ALDI

Doktora programına kabul edilmesinde Yale Üniversitesi'nde biyokimya alanında yaptığı projesinin önemli bir rolü olduğunu söyleyen Altıok, "Yale Üniversitesi'nde spesifik beyin tümörlerinde, mutasyonların neden tümöre dönüştüğünü araştırıyordum. Bu projemin The University of North Carolina'ya kabul almamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Başvuru yaptığım 9 üniversitenin 7'sinden olumlu dönüş aldım. Fakat hiçbiri beni bu kadar sevindiremezdi" dedi.İlerleyen yıllarda 'farmakoloji' alanında uzmanlaşmak istediğini belirten Altıok, hedefinin diyabet, kanser gibi hastalıklar için ilaç geliştirmek olduğunu söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Selin AltıokAziz SancarUniversity Of North CarolinaTürk Asistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim