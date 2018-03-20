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Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu

Aynı yolda 24 saat içinde ikinci kaza: 1 ölü

Eskişehir'de 24 saat içinde aynı yolda meydana gelen ikinci trafik kazasında 1 kişi daha hayatın kaybetti

Aynı yolda 24 saat içinde ikinci kaza: 1 ölü

Eskişehir'de 24 saat içinde aynı yolda meydana gelen ikinci trafik kazasında 1 kişi daha hayatın kaybetti

20 Mart 2018 Salı 20:10
Aynı yolda 24 saat içinde ikinci kaza: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Ankara - Eskişehir karayolu üzerinde gerçekleşti. Üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen 47 yaşındaki İmdat Kılınç isimi şahsa sol şeritten gelen Necati D. iradesindeki 26 S 0300 plakalı servis otobüsü çarptı. Otobüsün çarpmasıyla Kılınç yola savruldu. Olay yerinde bulunan vatandaşların kazayı haber vermesi üzerinde olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından İmdat Kılınç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri kaza yerine şerit çekerek güvenlik önlemi alındı. Otobüs şoförü Necati D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Necati Kılınç'ın cesedi ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, dün öğlen saatlerinde Ankara-Eskişehir karayolunda gerçekleşen trafik kazasında otomobil çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.  

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Anahtar Kelimeler:
Ikinci KazaEskişehir
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