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Aynı yerde 2 trafik kazası: 8 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Aynı yerde 2 trafik kazası: 8 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

24 Mart 2018 Cumartesi 16:49
Aynı yerde 2 trafik kazası: 8 yaralı
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KAZA, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyreden Özay P. (45) yönetimindeki 34 ZN 6535 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer araç sürücüleri araçlarını yol kenarına park ederek yaralılara yardımcı olmaya çalıştı. Bu sırada aynı istikametten gelen Veysal K. (21) yönetimindeki 06 EF 0390 plakalı otomobil de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aynı yerde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüleri Özay P. (45) ve Veysal K. (21) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Filiz K. (41), İzzet D. (31), Rufat K. (29), Hasan K. (45), Sultan P. (45) ve Harun K. (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

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Anahtar Kelimeler:
çorumSungurluTrafik Kazası
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