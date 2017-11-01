Aynı anda 2 orman yangını!

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde iki ayrı noktada aynı anda başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi Harnupluk mevkisi ile 1 kilometre uzağında bulunan Gökova Körfezi Gereme Koyu Dalyan piknik alanında saat 16.00 sıralarında aynı anda orman yangını çıktı. Yangın sezonunun zona ermesi sonrası 31 Ekim tarihinde helikopterlerin bölgeden ayrılması nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Ulaşımın güç olduğu bölgelere kadar ilerleyen yangında şuana kadar 50 hektara yakın arazinin zarar gördüğü belirtildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, başlangıç noktalarının yakın olması ve aynı anda yangınların başlamış olması nedeniyle sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.
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