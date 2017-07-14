DIŞİŞLERİ Bakanlığından, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Selanik’teki basın toplantısında Türkiye’ye olarak kullandığı belirtilen sözlere ilişkin yapılan açıklamada, “Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, 13 Temmuz günü Selanik’teki basın toplantısında, bir soruya cevaben ülkemize yönelik olarak kullandığı bildirilen yakışıksız ifadeler şayet doğruysa, bunları aynen iade ediyoruz. Bu tür ifadeler, Başbakan Çipras’ın ne şahsına ne de makamına yakışmaktadır. Bu vesileyle, Yunanistan’da yetkili makamlarda bulunanların, ülkemizi de ilgilendiren konularda sorumlu tutum sergilemeleri beklentimizi yineliyoruz” denildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.