DIŞİŞLERİ Bakanlığından, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Selanik’teki basın toplantısında Türkiye’ye olarak kullandığı belirtilen sözlere ilişkin yapılan açıklamada, “Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, 13 Temmuz günü Selanik’teki basın toplantısında, bir soruya cevaben ülkemize yönelik olarak kullandığı bildirilen yakışıksız ifadeler şayet doğruysa, bunları aynen iade ediyoruz. Bu tür ifadeler, Başbakan Çipras’ın ne şahsına ne de makamına yakışmaktadır. Bu vesileyle, Yunanistan’da yetkili makamlarda bulunanların, ülkemizi de ilgilendiren konularda sorumlu tutum sergilemeleri beklentimizi yineliyoruz” denildi.