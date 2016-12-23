Ayıların saldırısına uğrayan kişi yaralandı

BARTIN'DA tarlasındaki bal kovanlarına bakmaya gittiği sırada ayıların saldırısına uğrayan yaşlı adam, yaralandı.

Ulus ilçesine bağlı Akören Söküler köyünde, kendine ait arı kovanlarına bakmaya giden Mustafa Demirel (81), 2 ayının saldırısına uğradı.

Ayılarla mücadele etmeye çalıştığı sırada yanındaki köpekler sayesinde ayılardan kurtulan Demirel, saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Ayıların, köpeklerden kaçmasının ardından Demirel'in telefonla haber verdiği yakınlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Demirel, tedaviye alındı.

Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayılardan köpeklerin sayesinde kurtulduğunu, kendisine ait bal kovanlarına bakım yapmaya gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradığını söyledi.

Demirel, köpekler sayesinde ayıların saldırısından kurtulduğunu belirterek, ayağındaki bazı bölgelere dikiş atıldığını ve kırıklar olduğunu bildirdi.



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