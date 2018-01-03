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Ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu

Havaların mevsim normallerinin üzerinde olması ayıların kimyasını bozdu

Ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu

Havaların mevsim normallerinin üzerinde olması ayıların kimyasını bozdu

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:22
Ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu
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TÜRKİYE genelinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, hayvanların da kimyasını alt üst etti. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde ayılar ocak ayının ilk günlerinde güneşli havanın keyfini çıkardı. 
Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kar yağışının gecikmesi bazı hayvanların kimyasını etkiledi. Kış hazırlıklarını haftalar öncesi tamamlayan hayvanat bahçesi yönetimi, aslan, leopar, babun ve flamingo gibi sıcak iklim hayvanlarının barınaklarını kalorifer sistemi ile ısıtırken, vücut ısıları düşen hayvanlara enerji içeriği yüksek vitamin ve mineral takviyeli gıda vermeyi ihmal etmiyor. Beslenmeden barınmaya bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenilen hayvanlar, doğadaki türlerine göre konforlu bir hayatın keyfini sürüyor.
Kar yağışının bir türlü şehir merkezine yağmaması ve havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde barınan ayılar kış uykusuna dalamıyor. Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım-aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar, havaların sıcaklığından dolayı kış uykusunu unuttu. Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar bakıcıların attığı yiyecekleri ise afiyetle yemeyi ihmal etmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
BursaAyılarKış UykusuHayvanat Bahçesi
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