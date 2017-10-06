Ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

ALINAN bilgiye göre, Gözecik köyü Ören Mahallesi'nde ormana mantar toplamaya çıkan emekli aşçı Zeki Öztürk'ten (71) haber alamayan yakınları, köylülerle bölgede arama çalışması başlattı.
Arama sonucunda Öztürk'ün Çakmakçı mevkisinde cansız bedeni bulundu. Öztürk'ün yakınları bunun üzerine durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yabani bir hayvan tarafından yüzü parçalanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Öztürk'ün hayatını kaybettiği bölgede ayı izlerinin olduğunu tespit etti.
Ayının saldırısına uğradığı belirlenen Öztürk'ün cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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