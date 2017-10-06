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Ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesinde mantar toplamak için ormana giden ve ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesinde mantar toplamak için ormana giden ve ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

06 Ekim 2017 Cuma 10:53
Ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
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ALINAN bilgiye göre, Gözecik köyü Ören Mahallesi'nde ormana mantar  toplamaya çıkan emekli aşçı Zeki Öztürk'ten (71) haber alamayan yakınları,  köylülerle bölgede arama çalışması başlattı. 
Arama sonucunda Öztürk'ün Çakmakçı mevkisinde cansız bedeni bulundu.  Öztürk'ün yakınları bunun üzerine durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. 
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yabani bir hayvan tarafından yüzü  parçalanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Öztürk'ün hayatını  kaybettiği bölgede ayı izlerinin olduğunu tespit etti. 
Ayının saldırısına uğradığı belirlenen Öztürk'ün cesedi, incelenmek  üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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