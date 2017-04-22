Ayı köy yolunda önüne çıkan aracı taşladı

Köy yolunda ayı ile karşılaşan vatandaşlar, araç içerisinde şaşkınlıklarını gizleyemedi ve yaşadıklarını cep telefonuna kayıt ettiler.

KASTAMONU ’nun Cide ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Sipahi Köyü nde yerleşim alanlarına kadar inen ayı, yoldan geçenlere korku dakikalar yaşattı. Köy yolunda karşılaştığı araçtan kaçmaya çalışan ayı, köy yolunda yol boyu koşmaya başladı. Koştuğu esnada ayaklarıyla arkasından gelen aracı taş yağmuruna tutan ayı, aracın farlarından ürktü ve yoldan çıkarak ormanlık alana doğru kaçtı.

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