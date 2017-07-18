Ayağını atan denize giriyor, kara yok!

İSTANBUL genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik yoğunluğuna neden olan sağanak, yol üzerindeki bazı ağaç ve direkleri de devirdi. Üsküdar'da her yağmurda yaşanan görüntü yine yaşandı. Kara ile denizin birleştiği semtte, vatandaşlar sel birikintisinde resmen yüzdü.
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