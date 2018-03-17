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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR kuyruğu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen TIRlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR kuyruğu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen TIRlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu.

17 Mart 2018 Cumartesi 13:23
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR kuyruğu
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AVRUPA'YA çıkmak isteyen TIRlar, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

TIR kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 800, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 320 TIR yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

TIR şoförü Taner Topay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gündür kuyrukta beklediğini söyledi.

Kuyrukların uzun süredir devam ettiğini belirten Topay, "İhtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Kapıkule'ye yapılan TIR parkı yetersiz geliyor. Biz istiyoruz ki tır parkı 700, 800 araba alsın, dışarıda araba kalmasın. Yani arabalarımızın üzerinde kıymetli yükler var. Burada mülteci olayları var, rahatsız oluyoruz, doğal olarak. Arabamızı kolaçan etmekten dinlenemiyoruz. Tır parkı büyük olsa, burada istirahatimizi yapıp Bulgaristan tarafına geçtiğimizde daha güvenli bir seyahat yapabiliriz. 2 gündür sıradayım ve uykusuzum." diye konuştu.

TIR şoförü Yusuf Erdoğan da İzmir'den Bükreş'e yük taşıdığını belirterek, "Uzun süredir kuyruktayız. İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Kuyrukların bir an önce sona ermesini istiyoruz." dedi.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:18
Anahtar Kelimeler:
Hamzabeyli Sınır KapısıKapıkulaTır KuyruğuAvrupa
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