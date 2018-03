Avrasya Tüneli için beklenen gün geldi

ASYA ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştirecek Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda yabancı konuğun katılımıyla bugün saat 14.00'te hizmete açılacak. İstanbul'un ulaşım sorununa köklü çözüm üretecek tünelin hizmete alınmasıyla İstanbul'un iki yakası arasındaki mesafe, 15 dakikada geçilebilecek. Marmaray'ın kardeşi niteliğinde olan metro hattından sonra lastik tekerlekli araçlar için iki katlı inşa edilen tünel projesi için ihale, 12 Haziran 2007'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapıldı. Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki seyahati önemli ölçüde azaltacak Avrasya Tüneli, boğazı geçen iki köprüyle bağlantılı planlandı.

5,4 KM'Sİ DENİZİN ALTINDAN GEÇİYOR

Avrasya Tüneli'nin 5,4 kilometrelik bölümü deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Avrupa ve Asya yakalarında 9,2 kilometrelik güzergahta da yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları bitti. Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildi.

YAKIT MASRAFI DÜŞÜYOR

Kazlıçeşme-Göztepe hattında gerçekleştirilen Avrasya Tüneli, yoğun trafiğin etkili olduğu şehir içinde yolculuk süresini önemli ölçüde azaltacak. Asya ve Avrupa yakaları arasında 100 dakikaya varan ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek, güvenli ve konforlu yolculuğun ayrıcalığı yaşanacak. Tünelin giriş ve çıkış noktalarındaki bağlantı yollarının genişletilmesi ve düzenlenmesiyle trafik daha akıcı hale gelirken, çevre ve gürültü kirliliğinin azalmasına da katkı sağlanacak. Söz konusu proje, Kazlıçeşme-Göztepe arasındaki en kısa güzergah olacağı için yakıt masrafı düşecek, havaya salınan zararlı gaz miktarının yanı sıra aracın bakım masrafları da azalacak.

DEPREME DAYANIKLI

Dünyanın önde gelen mühendislik projelerinden olan tünel, 24 saat boyunca güvenli ve kesintisiz trafik akışı için gelişmiş bir sisteme sahip olacak. En ileri tasarım, teknoloji ve mühendislik uygulamalarının ürünü tünel, deprem ve tsunami risklerinden etkilenmeyecek yapıda inşa edildi. Tünel üstün güvenlik özellikleriyle gerektiğinde sığınak olarak da kullanılabilecek. Modern aydınlatma, yüksek kapasiteli havalandırma sistemi, tünelin her noktasından rahatça erişilen özel yangın tesisatı, yangına dayanıklı yüzey kaplaması, acil tahliye sistemleri ve her 600 metrede bir konumlanan emniyet şeritleriyle hizmet verecek.

24 YIL 5 AYLIĞINA ÖZELİN

Tünelde maksimum hız saatte 70 kilometre olarak belirlenirken, geçiş ücretleri otomobil için 4 dolar+KDV, minibüsler için 6 dolar+KDV karşılığı Türk Lirası olacak. Tünelde her iki yönde de geçişler ücretli olacak, sürücüler tünel geçiş ücretini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) aracılığıyla ödeyebilecek. Ayrıca bir nakit gişesi bulunmayacak, araçtaki yolcular için ayrıca ödeme yapılmayacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projenin tasarımı, inşaatı ve 24 yıl 5 ay işletmesini gerçekleştirmesi için Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ'yi (ATAŞ) görevlendirdi. İşletme süresinin tamamlanmasıyla tünel kamuya devredilecek.

'7/24' GÜVENLİ

Avrasya Tüneli'nde her noktanın 7 gün 24 saat izlendiği kapalı devre kamera sistemi, olay algılama sistemleri, haberleşme ve ihbar sistemleri yer alacak. Yüksek teknoloji altyapısıyla tünel içinde hız kontrolü sağlanacak. Tünelin iki katlı inşa edilmesi, yol güvenliğine sağladığı katkıyla sürüş konforunu olumlu etkileyecek. Avrasya Tüneli, sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında da kesintisiz yolculuk sunacak.

