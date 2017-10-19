AVM soyguncuları gasp parasıyla tefecilik yapmış

İSTANBUL'UN Hadımköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Küçükçekmece ve Sarıyer’deki alışveriş merkezlerinde birbiri ardına meydana gelen silahlı gasp olayları üzerine polis soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, gaspçıları tespit etti. Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonlarda çete lideri Olcay T. ve 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 5 ayrı alışveriş merkezine girerek gasp yaptıkları, bu AVM’lerde bulunan 5 ayrı kuyumcudan toplam 22 kilogram altın çaldıkları öğrenildi. Gasp çetesinin ayrıca 11 mağazadan paraları aldıkları öğrenildi. 6 milyon liralık soygunun 4 milyonu 5 kuyumcudan çalınan ziynet eşyalar ve değerli saatler, 2 milyon lirası da mağazaların kasalarından alınan nakit paralar oldu. Öte yandan gasp ettikleri altınları kuyumculara satan şebeke elemanlarının elde ettikleri parayla tefecilik yaptıkları, çevrelerine yıllık yüzde 50 faizle para verdikleri öğrenildi.
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