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Av tüfeği ile ayağından vuruldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir genç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurularak yaralandı

Av tüfeği ile ayağından vuruldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir genç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurularak yaralandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 22:42
Av tüfeği ile ayağından vuruldu
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OLAY, D-100 karayolu Tosya-Ilgaz yolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Alper E. (28), isimli şahıs kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bilinmeyen bir nedenden av tüfeğiyle vuruldu. Ayağından yaralanan Alper E., Tosya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Jandarma ve emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
KastamonuTosyaAv Tüfeği
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