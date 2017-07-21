ATV kazası! Turist hayatını kaybetti

TÜRKİYE'NİN önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl’de 44 yaşındaki Saud Hassan isimli Arap turist eşi ile birlikte ATV motorunu kiralayarak gezintiye çıktı. ATV motorun direksiyon hakimiyetini kaybeden Hassan eşi ile birlikte uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Hassan ve eşini bulunduklarını yerden çıkardı. Hassan olay yerinde hayatını kaybederken eşi ise yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirilen kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.