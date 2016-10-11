ATM dolandırıcısı 6 kişi yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, bir vatandaşın kent merkezindeki bir bankanın ATM’sinde düzenek olduğunu fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayla ilgili soruşturma ve araştırma başlatırken, 6 şüpheli teknik ve fiziksel takibe alındı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan polis, ATM cihazlarına kart kopyalama düzeneği yerleştirilerek dolandırıcılık yapan 6 şüpheliyi operasyon düzenleyerek yakaladı. Polis, Orhan A, Gökhan A, Mehmet A, Şevket D.S, Ahmet F. ve İbrahim T'nin bu yöntemle Aksaray, Aydın, Mersin, Tekirdağ ve İzmir'de toplam 35 bin 125 lira dolandırdıklarını tespit etti. Şüpheliler gözaltına alınırken, emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

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