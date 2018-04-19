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Atık tesisinde yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında çıkan yangın hasara neden oldu

Atık tesisinde yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında çıkan yangın hasara neden oldu

19 Nisan 2018 Perşembe 08:19
Atık tesisinde yangın
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ALINAN bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki atık bertaraf ve  geri kazanım tesisinin açık alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesis çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda  itfaiye ekibi sevk edildi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri  söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Açık alanda bulunan atıkların tamamı yandı.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Atık TesisiKocaelinin Gebze Ilçesi
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