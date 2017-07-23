Atık kağıt deposunda korkutan yangın

ATAŞEHİR Ferhat Paşa Mahallesi 67. sokak içerisinde yer alan atık kağıt deposunda çıkan yangın hareketli dakikalara yol açtı. Kağıt deposunda öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.
Çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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