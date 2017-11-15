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Atatürk Havalimanını kana bulayan saldırıyla ilgili flaş gelişme!

Atatürk Havalimanında 46 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili davada 6 sanık tahliye edildi

Atatürk Havalimanını kana bulayan saldırıyla ilgili flaş gelişme!

Atatürk Havalimanında 46 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili davada 6 sanık tahliye edildi

15 Kasım 2017 Çarşamba 17:10
Atatürk Havalimanını kana bulayan saldırıyla ilgili flaş gelişme!
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DEAŞ'IN 46 kişiyi öldürdüğü  Atatürk Havalimanı saldırısı davasında duruşma savcısı, tutuklu 6 sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmelerini istedi. Savcının tahliyesini istediği 2'si yabancı uyruklu olan 6 sanık tahliye edildi.

6 TAHLİYE

Silivri'de bulunan  İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bakan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mahmut Tezin, Harun İçoğlu,  Doğan Değerli, Faruk Yazıd, Gulmakhmad Salımov ve Ahmed Bin Hamed'in haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmelerine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma 18 Ocak'a ertelendi. Duruşmalar  Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Atatürk HavalimanıGüncel
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