Atatürk Havalimanında kaza!

ATATÜRK Havalimanı apronunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası şu şekilde meydana geldi: Apronda seyir halinde bulunan bir yer hizmeti şirketine ait traktör, uçuştan gelen kabin ekibini taşıyan CIP aracına çarptı. Kaza sonucu CIP aracında bulunan iki kabin görevlisi ve bir pilot yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. CIP aracı kullanan şoför ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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