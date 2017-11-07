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Atatürk Havalimanı'nda panik: Uçağa polis çağrıldı

Onur Air'e ait Moskova-İstanbul seferini yapan uçakta, yolcular indikten sonra kabinde panik yaşandı. Uçağa polis ekipleri çağırıldı

Atatürk Havalimanı'nda panik: Uçağa polis çağrıldı

Onur Air'e ait Moskova-İstanbul seferini yapan uçakta, yolcular indikten sonra kabinde panik yaşandı. Uçağa polis ekipleri çağırıldı

07 Kasım 2017 Salı 19:36
Atatürk Havalimanı'nda panik: Uçağa polis çağrıldı
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ATATÜRK Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olay şu şekilde gelişti: Moskova-İstanbul seferini yapan 8Q-573 sefer sayılı TC-ONS kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı saat 17.30da  Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Yolcular indikten sonra kabin ekipleri, uçakta sahipsiz bir bagaj buldu. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu polis ekibine haber vererek durumu bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, bir yolcuya ait olduğu anlaşılan bagaj, sahibine teslim edildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Onur AirAtatürk Havalimanı
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