Atatürk Havalimanı'nda panik: Uçağa polis çağrıldı

ATATÜRK Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olay şu şekilde gelişti: Moskova-İstanbul seferini yapan 8Q-573 sefer sayılı TC-ONS kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı saat 17.30da Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Yolcular indikten sonra kabin ekipleri, uçakta sahipsiz bir bagaj buldu. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu polis ekibine haber vererek durumu bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, bir yolcuya ait olduğu anlaşılan bagaj, sahibine teslim edildi.
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