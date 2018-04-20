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Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle 3 günlük tatili yurtdışında değerlendirmek isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde yoğunluğa yol açtı. Terminal girişlerinde ve kontuarlarda uzun kuyruklar oluştu

Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle 3 günlük tatili yurtdışında değerlendirmek isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde yoğunluğa yol açtı. Terminal girişlerinde ve kontuarlarda uzun kuyruklar oluştu

20 Nisan 2018 Cuma 20:15
Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu
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İKİ günlük hafta sonu tatili ile Pazartesi günkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı değerlendirerek İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, çocuklarıyla Atatürk Havalimanı'na akın etti. Akşam saatlerinden itibaren havalimanında yoğunluğu neden olan yolcular, terminal girişlerinde ve bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı çalışanlarının ise yolcuların bekleme sürelerini azaltmak için yoğun çaba sarf ettiği görüldü. 

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıAtatürk Havalimanı
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