Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu

İKİ günlük hafta sonu tatili ile Pazartesi günkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı değerlendirerek İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, çocuklarıyla Atatürk Havalimanı'na akın etti. Akşam saatlerinden itibaren havalimanında yoğunluğu neden olan yolcular, terminal girişlerinde ve bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı çalışanlarının ise yolcuların bekleme sürelerini azaltmak için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.
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