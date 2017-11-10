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Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Sosyal paylaşım sitesinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı

Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Sosyal paylaşım sitesinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı

10 Kasım 2017 Cuma 20:45
Atatürk'e hakaretten tutuklandı
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ALINAN bilgiye göre Eskişehir'de, bilişim yoluyla işlenen suçların tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen M.A'yı gözaltına aldı.


Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.A, mahkemece "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

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AtatürkHakaretEskişehir
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