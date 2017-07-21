At arabasıyla gölete düşen çift öldü

ALINAN bilgiye göre, kekik toplamak için giden Mercan göletine giden Müzeyyen Küçükşen (60) ve Hüseyin Küçükşen (69) çifti, bindikleri at arabasının devrilmesi sonucu gölete düştü.



Daha sonra sudan kurtulan at, yakındaki Büyükdoğanca köyüne gitti. Atı çamura batmış bir şekilde gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Jandarma ekipleri gölet çevresinde yaptıkları araştırmada, Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen'in cesetlerini buldu. Ölen karı-kocanın cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.