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Aslı Baş cinayetinde FETÖ devreye girmiş!

Manken Aslı Baş’ın 2010 yılında öldürülmesinin ardından işadamı İhsan Kalkavan’ın, cinayet zanlısı Ahmet Bayer ve çocuklarını kurtarmak için FETÖ adına devreye girdiği öne sürüldü

Aslı Baş cinayetinde FETÖ devreye girmiş!

Manken Aslı Baş’ın 2010 yılında öldürülmesinin ardından işadamı İhsan Kalkavan’ın, cinayet zanlısı Ahmet Bayer ve çocuklarını kurtarmak için FETÖ adına devreye girdiği öne sürüldü

30 Eylül 2017 Cumartesi 08:51
Aslı Baş cinayetinde FETÖ devreye girmiş!
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BODRUM'DAKİ FETÖ soruşturması, 2010’da manken Aslı Baş’ın öldürülmesi davasına uzadı. İş adamı İhsan Kalkavan hakkında fezleke hazırlandı. İddiaya göre Kalkavan, cinayet zanlısı iş adamı Ahmet Bayer ve çocuklarını kurtarmak için FETÖ adına devreye girdi ve “Bodrum imamı” Zeki Yağmur ile şüphelileri görüştürdü. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen, kamuoyuna “manken Aslı Baş cinayeti” olarak yansıyan ve Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden olayla ilgili olarak iş adamı İhsan Kalkavan hakkında fezleke hazırlandı.

Bodrum imamıyla görüştürdü

Kalkavan’ın o dönem İstanbul’dan gelerek FETÖ/PDY’nin “Bodrum imamı” Zeki Yağmur ile irtibat kurduğu ve Ahmet Bayer’in de soruşturmaya müdahalesini sağlamak amacıyla bu kişiyle görüşmesini sağladığı, bir süre sonra da tutuklu Volkan Bayer’in tahliye olduğu tespit edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezlekede, iş adamı Bayer ve o dönem FETÖ’nün “Bodrum imamı” olan Zeki Yağmur’un cezalandırılması talep edildi. İhsan Kalkavan ve Zeki Yağmur’un firari oldukları belirlti. Fezlekede FETÖ üyeliğinden kamu davası açılması talep edilen Zeki Yağmur hakkında, daha önce de KHK ile kapatılan Bodrum Merter Okulları’ndaki yöneticiliği nedeniyle kamu davası açılmıştı.

İhsan Kalkavan’ın ise 2014 yılında yurtdışına çıktığı ve dönüş yapmadığı biliniyor.

112 kayıtları onu yalanladı

Aslı Baş’ın öldüğü olaydan sonra “112’yi ben aramadım, oğlum aradı” açıklaması yapan Ahmet Bayer’in 112 kayıtları davanın boyutunu bir anda değiştirmişti. Baş’ın ölümünden 5 yıl sonra ortaya çıkan kayıtlara göre 112’yi bizzat Ahmet Bayer’in aradığı ortaya çıktı. Kayıtlarda Bayer’in 112 görevlisine “Merdivenden biri düştü. Şu anda başı kanıyor” dediği duyuluyor. Oysa Bayer olayı Hürriyet gazetesine anlatırken, “Aslı ile bir konu üzerinden tartıştık. Abisine gideceğini söyledi. Ben de sinirlendim. Sonra ‘Gidiyorum ama abime değil ölüme’ diyerek aşağı atladı. Yere düşme sesini duyunca ben bayılmışım. 112’yi oğlum Hakan aradı” demişti.

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