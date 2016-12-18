Aşkını toprağa gömdü

18 Aralık 2016 Pazar 09:51
EDİNİLEN bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi 136080. Sokak üzerinde boş bir araziye beyaz bir araçla gelen kimliği belirsiz şahıs, burada çukur kazmaya başladı. Aşırı yağmura rağmen kazma kürekle çukur açan şahsı gören çevredeki vatandaşlar, devriye ekiplerine durumu anlattı. Polis, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şubesi ekiplerini bölgeye çağırdı. Bölgeye gelen ekipler olay yeri ve çevresinde yaptıkları araştırmada kimseye ulaşamazken, boş bir mezar, üstünde ise mezar taşı, bir buket çiçek ve not buldu. Polis ekipleri, olayın sırrını ise buldukları "Artık sana olan aşkımı, buluştuğumuz bu yerde toprağa gömdüm" yazılı notla çözdü. Polis, beyaz araçla geldiği iddia edilen şahsın kimliğini belirlemeye çalışıyor.
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