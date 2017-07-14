Askeri yapılanmaya operasyon: 37 gözaltı kararı

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Tekirdağ merkezli Ankara, Gaziantep, Mardin, Trabzon, Kars, Eskişehir, Sakarya ve Manisa olmak üzere 18 ilde örgütün mahrem askeri yapılanmasının 3'üncü dalgasında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararının ardından polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 37 kişiden 30’u yakalandı. 7 kişinin arandığı öğrenildi.