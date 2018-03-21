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Askeri birliğe saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonda saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Askeri birliğe saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonda saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

21 Mart 2018 Çarşamba 19:29
Askeri birliğe saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
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GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova  ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile  Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak  tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla  devam ediyor.
Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen  operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristler,  insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edildi.
 
Söz konusu bölgeye düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale  getirildi.
 
Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale  getirilen terörist sayısı 41'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Askeri BirliğeTeröristPKK
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