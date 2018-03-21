Askeri birliğe saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla devam ediyor.
Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristler, insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edildi.
Söz konusu bölgeye düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 41'e yükseldi.
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