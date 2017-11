MİLLİ Savunma Bakanlığı’na (MSB) yemek servisi yapan üç şirketin et tedarik ettiği bir şirket, sahte veteriner ve sağlık raporları düzenleyip piyasadan topladığı hayvanların etlerini kışlalara ve askeri birliklere verdiği ortaya çıktı. Etler bir karargah ve beş ildeki birliklere dağıldı. Askere kaçak et Zehirlenmelerden sonra yeni skandal

Onlardan biri de Samsun’daki Sahra Sıhhiye Okulu’ydu. MSB, Sahra Sıhhiye Okulu’na yemek veren Eren Tabldot’un sözleşmesini feshedip 647 bin TL’lik teminatına el koyup 83 bin TL’lik zararı için dava açtı. Şirket ortağı Ferhat Acar’a kamu ihalelerine girme yasağı kondu. Eren Tabldot, Manisa’daki zehirlenmelerle adını duyuran Rota Yemekçilik’in kardeş şirketi.

5 BÖLGEYE DAĞITILDI

Tokat’ta faaliyet gösteren Ayan Et adlı şirket; kışlalara yemek servisi veren Eren Tabldot, Kahvecioğlu Gıda ve Türkmen Yemekçilik adlı şirketlere et tedarik ediyordu. Turhal Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Yeşilırmak Et Kombinası’nda kesilen etler, sağlık ve veteriner raporları alınıp Isparta’da İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı Eğitim Alayı, Amasya 15. Piyade Er Eğitim Tugayı, Tokat’ta 48. Piyade Alay Komutanlığı, Sivas’ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5. Piyade Eğitim Tugayı, Samsun’da Sahra Sıhhıye Okulu ve Ankara’da Eğitim Merkezi ile Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanlığı’na dağılıyordu. Turhal Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün tespitine göre Ayan Et’in ortakları Suat Akbaş, Ömer Ayan ve Cafer Öztürk; normal zamanlardan farklı olarak bir süredir bir ya da iki hayvan karkası için veteriner raporu istemeye başladı. Kuşkulanan müdürlük askeri birliklere ihbarda bulunarak, raporların dikkatli incelenmesini istedi.

SAHTE KESİM RAPORU

Ayan Et’in et talebini karşılayacak sayıda küpeli hayvan bulamadığı için küpesiz hayvan toplayıp usule aykırı kestiği belirlendi. Hayvanların sağlıklı ortamda kesildiğini belgelemek için sahte kesim raporu, veteriner sağlık raporu ve dezenfeksiyon belgesi düzenlediği saptandı. Belgelerde tahrifatlar yaptıkları ve veteriner hekimlerce hazırlanmış gibi sahte belge düzenledikleri belirlendi. İddianamede, “Etlerde sağlık açısından herhangi bir tehlike bulunmadığı, şüphelilerin usulüne uygun barındırılmış besi hayvanlarını yeteri kadar temin edememeleri nedeniyle bu yola başvurdukları” ifade edildi. Üç sanık hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan Turhal Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Üç sanık haklarındaki suçlamaları reddetti. Davada şikayetçi sıfatıyla yer alan Eren Tabldot, etlerin Ayan Et tarafından komutanlığa teslim edildiğini, kendilerinin tek eyleminin eti sipariş edip pişirmek olduğunu kaydetti.

EREN’E AĞIR TAZMİNAT

MSB, Sahra Sıhhiye Okulu’na yemek servisi veren Eren Tabldot ile 21 Mart 2013 yaptığı sözleşmeyi ‘raporlarda tahrifat’ gerekçesiyle feshetti. Eren’in 647 bin TL’lik teminatına el koyan MSB, fesihten kaynaklı 83 bin 21 TL 23 kuruş zarara uğradığı gerekçesiyle Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Dava 24 Mayıs 2016’da bitti. MSB’ye tazminat ödemeye mahkum edilen Eren Tabldot, 14 Temmuz 2016’da kararı temyiz etti. Bu dava, Yargıtay aşamasında. Bu arada, Eren Tabldot’un ortaklarından Ferhat Acar’a kamu ihalelerine girme yasağı kondu.

MANİSA’DA ASKERLER ZEHİRLENMİŞTİ

ROTA Yemekçilik, Samsun’da Eren Tabldot adıyla faaliyet gösteriyor. İki şirket de Ankara’da aynı merkeze bağlı durumda. Rota Yemekçilik’in yemek servisi yaptığı Manisa Albay Arif Seyhun Kışlası’nda 23 Mayıs 2017’de ilk zehirlenme vakası yaşanmış ve bir asker hayatını kaybetmiş, 209 asker rahatsızlanmıştı. 27 Mayıs’ta ise Manisa General Seyfettin Çalbatur Kışlası’nda 69 asker zehirlenmişti. 17 Haziran’da yüzlerce asker yedikleri yemekten ötürü hastaneye kaldırılmıştı. Rota Yemekçilik’in Diyarbakır’da bir kamu hastanesine servis ettiği yemekte bozuk et verdiği saptanmıştı.

Kaynak: Hürriyet