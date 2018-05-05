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Askerden geldi, eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı, intihara kalkıştı

İstanbul'da askerden izne gelen genç, barışmak istediği eski sevgilisi tarafından reddedilince kurşun yağdırdı. Ardından kafasına ateş ederek intihara kalkıştı

Askerden geldi, eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı, intihara kalkıştı

İstanbul'da askerden izne gelen genç, barışmak istediği eski sevgilisi tarafından reddedilince kurşun yağdırdı. Ardından kafasına ateş ederek intihara kalkıştı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:43
Askerden geldi, eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı, intihara kalkıştı
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İSTANBUL Zeytinburnu'nda, askerden izne gelen Mahsun S, eski sevgilisinin işyerine giderek tekrar sevgilisi olmasını istedi. Ret cevabı alınca yanında getirdiği tabancayı çıkartarak önce eski sevgilisinin başına ateş etti, daha sonra da başına dayadığı tabancayı ateşledi. Nuran D. ölürken, Mahsun S, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KIZA SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Seyitnizam Mahallesi, 322. Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sivas'ta asker olan Mahsun Sarıkaşlı (21) izin alarak İstanbul'a geldi. Sarıkaşlı evinin yakınlarında Nurhan Doğan (20) ile görüşmek için buluştu. Bir süre sokak üzerinde konuşan ikili tartışmaya başladı. Sarıkaşlı yanında getirdiği silahla kıza genç kıza kurşun yağdırdı ardından da kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

AĞIR YARALANAN GENCİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Özel bir hastaneye kaldırılan Nurhan Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarıkaşlı'nın ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı alana güvenlik şeridi çeken polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Kızın boğazını sıktı. Sonra 2-3 el silah sesi duydum" diye konuştu.

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İstanbulAskerKurşun
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