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Asker ziyaretine giderken feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinden, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bulunan asker arkadaşını ziyarete giden genç, kaza yaptı. Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, askerin annesi ve bir kadın yaralandı

Asker ziyaretine giderken feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinden, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bulunan asker arkadaşını ziyarete giden genç, kaza yaptı. Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, askerin annesi ve bir kadın yaralandı

13 Ekim 2017 Cuma 14:06
Asker ziyaretine giderken feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
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KAZA, saat 06.55 sıralarında Denizli’nin Buldan ilçesi Yenicekent Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Yaşar Paytak, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde askerlik yapan arkadaşına, annesini de alarak, sürpriz bir ziyaret yapmak istedi. Buldan'dan 34 UZ 6265 plakalı otomobille yola çıkan Muhammet Yaşar Paytak, Yenicekent Kavşağından direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak tarlanın içinde durabildi. 
Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk belirlemede sürücü Paytak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, askerin annesi Mevlüde A., ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Kaza yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye kaza kırım ekibi ise araçta sıkışan Paytak’ın cenazesini çıkardı. Yaralı 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cesedi ise, hastane morguna kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Paytak’ın aslen Trabzonlu olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DenizliBuldanManisaAlaşehir
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