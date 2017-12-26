Asker silahını temizlerken kendini vurdu

EDİNİLEN bilgiye göre, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Gökçetaş Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Avcı, vatani görevini yaptığı Siirt 'te silah ını temizlediği sırada yanlışlıkla kendini vurarak ağır şekilde yaralandı. Ciddi şekilde yaralanan Mehmet Avcı, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Mehmet Avcı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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