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Asker silahını temizlerken kendini vurdu

Siirt'te vatani görevini yapan Giresun nüfusuna kayıtlı Mehmet Avcı, silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kendini vurdu

Asker silahını temizlerken kendini vurdu

Siirt'te vatani görevini yapan Giresun nüfusuna kayıtlı Mehmet Avcı, silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kendini vurdu

26 Aralık 2017 Salı 11:53
Asker silahını temizlerken kendini vurdu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Gökçetaş Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Avcı, vatani görevini yaptığı Siirt'te silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kendini vurarak ağır şekilde yaralandı. Ciddi şekilde yaralanan Mehmet Avcı, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Mehmet Avcı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AskerSilahSiirtGökçetaş Köyü
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