Asker bu notu bırakmış!

25 Ocak 2016 Pazartesi 14:11
ASKERLER, eve bir miktar para ve bir not bırakmış. Notta şu yazılar var: "Hepimiz bu vatanın çocuklarıyız. Cizre halkını seviyoruz. Buraya ülkemizin bölünmez bütünlüğünün devamını sağlamak, sizlere tekrar barış ve huzur dolu bir ortam getirmek için geldik ve evinizde bir süre misafir olarak kaldık. Bazı malzemelerinizi kullandık. Belki bıraktığımız para karşılamaz ama üzerimizde bu kadar vardı. Hakkınızı helal edin"
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Son Güncelleme: 25.01.2016 14:11