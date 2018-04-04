Asiye teyzeye vatandaş kalkan oldu

TRABZON dün örnek bir dayanışmaya sahne oldu. Kentin en işlek bölgelerinden Kahramanmaraş Caddesi’nde, bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını satmaya çalışan 66 yaşındaki Asiye Y.’ye zabıta ekipleri müdahale ederek götürmek istedi. Buna itiraz eden kadına, çevredekiler de destek oldu.
Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre zabıta ekipleri Asiye Y. hakkında ‘zorla satış yaptığı ve fazla para istediği’ iddiasıyla şikâyet olduğunu söyleyince vatandaşlar “Biz bu kadını yıllardan beri tanıyoruz. Seyyar satıcı damgası yememek için hiçbir yere tezgah açmaz, kimseden karşılıksız para kabul etmez. Sattığı mala fiyat da koymayan, dilenmeyen bir kadındır” yanıtını verdi. Zabıta ekipleri, gelen tepkiler üzerine olay yerinden ayrıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.