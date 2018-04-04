Asiye teyzeye vatandaş kalkan oldu



TRABZON dün örnek bir dayanışmaya sahne oldu. Kentin en işlek bölgelerinden Kahramanmaraş Caddesi’nde, bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını satmaya çalışan 66 yaşındaki Asiye Y.’ye zabıta ekipleri müdahale ederek götürmek istedi. Buna itiraz eden kadına, çevredekiler de destek oldu.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre zabıta ekipleri Asiye Y. hakkında ‘zorla satış yaptığı ve fazla para istediği’ iddiasıyla şikâyet olduğunu söyleyince vatandaşlar “Biz bu kadını yıllardan beri tanıyoruz. Seyyar satıcı damgası yememek için hiçbir yere tezgah açmaz, kimseden karşılıksız para kabul etmez. Sattığı mala fiyat da koymayan, dilenmeyen bir kadındır” yanıtını verdi. Zabıta ekipleri, gelen tepkiler üzerine olay yerinden ayrıldı.