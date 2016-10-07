Aşırı hız yapan minibüs 4 araca çarparak dehşet saçtı: 1’i ağır 12 yaralı

İhbar üzerine kısa sürede kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri 34 GM 9746 plakalı servis aracında sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmalarına başladı. Uzun süren kurtarma çalışmalarının ardından araç içerisinde sıkışan Umut Reşit Güner isimli üniversite öğrencisi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerini teslim edildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan öğrenci özel bir hastaneye kaldırılırken diğer yaralı vatandaşlar Gebze, Darıca ve Çayırova’da bulunan hastanelere kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.