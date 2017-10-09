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Aşırı hız kaza getirdi! 1 ölü

Bursa’da aşırı hızlı giden bir araç kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı, kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza gece 02.30 sıralarında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzeri üzerinde meydana geldi

Aşırı hız kaza getirdi! 1 ölü

Bursa’da aşırı hızlı giden bir araç kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı, kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza gece 02.30 sıralarında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzeri üzerinde meydana geldi

09 Ekim 2017 Pazartesi 07:29
Aşırı hız kaza getirdi! 1 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre Altıparmak Caddesi üzerinde N.D.(27)’ye ait 16 STR 18 plakalı araç aşırı hızlı bir şekilde Çekirge Caddesi istikametine giderken kontrolünü kaybederek karşı şeritten gelen Osman Banbal(40) idaresindeki 59 YB 519 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan kaldırıma savruldu.
Kazayı gören vatandaşlar olay yerine 112 ekiplerini çağırırken yaralıları araçlardan çıkarmaya çalıştı. Kaza yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralı olan Osman Banbal’ı araçtan çıkararak ambulansa aldı, diğer araçta bulunan sürücü N.D. de başka bir ambulansa alındı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesine götürülürken, N.D.’ye ait araçta bulunan iki kişinin ise kaza yerinden kaçtığı öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan N.D.'ye çevrede bulunan vatandaşlar tepki göstererek saldırmaya çalıştı. Kavga çıkmasını polis ekipleri kısa sürede önledi.
Bursa Devlet Hastanesine getirilen yaralılardan Osman Banbal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Kaza sonrası Osman Banbal’a ait araç hurdaya dönerken her iki araçta çekiciler tarafından çekildi.
Polis ekipleri kaçan iki kişiyi ararken olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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BursaOsmangaziKaza
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