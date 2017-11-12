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Aşiret düğününde yüzlerce kişi, apaçi dansıyla coştu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Goyan aşiretine mensup çiftin 3 gün 3 gece süren düğünü 'drone' ile görüntülendi. Düğünde alışılmışın dışında, apaçi dansı yapan gençler dikkat çekti

Aşiret düğününde yüzlerce kişi, apaçi dansıyla coştu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Goyan aşiretine mensup çiftin 3 gün 3 gece süren düğünü 'drone' ile görüntülendi. Düğünde alışılmışın dışında, apaçi dansı yapan gençler dikkat çekti

12 Kasım 2017 Pazar 12:19
Aşiret düğününde yüzlerce kişi, apaçi dansıyla coştu
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ŞIRNAK'IN Uludere ilçesinde Özgür ve Nurten Ürün, 3 gün 3 gece süren muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi. Yöresel rengarenk kıyafetli genç kız ve erkeklerin oluşturduğu uzun halaylar drone ile görüntülendi.

BÖLGENİN EN BÜYÜK AŞİRETLERİNDEN

Bir dönem terör ve şiddet olaylarıyla anılan  Uludere ilçesine bağlı Ödül Mahallesi Muhtarı ve bölgenin en büyük aşiretlerinden olan Goyan Aşireti'ne mensup Mehmet Ürün, oğlu Özgür Ürün için dillere destan bir düğün yaptı.

3 GÜN 3 GECE SÜRDÜ

Cuma günü başlayan ve 3 gün 3 gece süren düğüne, ilçedeki protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce kişi katıldı. 3 gün boyunca sabah erken saatlerinde başlayan düğünde, yöresel giysili gençler, akşam saatlerine kadar Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde uzun zincir oluşturarak halaylar çekti.

HALAY HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Halay zincirlerinin görüntüleri, özel olarak kiralanan ve izinli uçurulan drone ile görüntülendi. Düğünde, halay çeken davetlilere damat ve gelin de eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aşiret Düğünü
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