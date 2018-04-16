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Asfaltlama çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahı O1 Otoyolu Edirne istikameti Altunizade Kavşağı mevkisinde asfalt çalışması yapılacağından trafik akışının kontrollü sağlanacağını bildirdi

Asfaltlama çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahı O1 Otoyolu Edirne istikameti Altunizade Kavşağı mevkisinde asfalt çalışması yapılacağından trafik akışının kontrollü sağlanacağını bildirdi

16 Nisan 2018 Pazartesi 19:37
Asfaltlama çalışması
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü  güzergahı O1 Otoyolu Edirne istikameti Altunizade Kavşağı mevkisinde asfalt  çalışması yürütülecek.
 
Buna göre, Yol Bakım Müdürlüğü tarafından O1 Otoyolu Edirne  istikametinde Altunizade Kavşağı mevkisinde tek şeritte asfalt yenileme çalışması  yapılacağından 16-19 Nisan'da trafik akışı 22.00-06.00 saatlerinde kontrollü  sağlanacak.
Çalışma esnasında bu güzergahta Altunizade Kavşağı'nın köprüden önce  son çıkışı olan Şile Otoyolu-Ümraniye ayrımı yine aynı saatlerde ulaşıma  kontrollü şekilde açık olacak.

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Son Güncelleme: 16.04.2018 19:47
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AltunizadeİBŞBİstanbul Büyük Şehir Belediyesi15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
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