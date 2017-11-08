Asansörde tacizde hakim: '1,5 ay sonra şikayet olmaz'

İSTANBUL'DA bir enerji firmasında çalışan ve aynı zamanda modellik yapan Katia K., bir yatırım fonu yöneticisi Florian H. hakkında kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Sanık hakkında yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Genç model ifadesinde kendi çalıştığı şirket ile sanığın çalıştığı şirket arasında iş ilişkisi olduğunu belirterek, “Zaman zaman görüşürdük. Bazen bana cinsel ilişki teklifinde bulunuyordu. Ben bu mesajları iş ilişkimizi bozmamak için şaka olarak kabul ediyordum. Olay günü beni otelin barına götürdü ve benimle ilişki yaşamak istediğini söyledi. Benden hoşlandığını, eşiyle ilişkisini devam ettirmek istemediğini anlattı. . Otelden ayrılmak için asansör bindiğimde beni asansörün içine itti. Elbisemin yırtıldığını fark ettim. Asansörden indikten sonra bir daha benimle çalışmayacağını söyledi” diye ifade verdi. Sanık Florian H. ise suçlamaları kabul etmezken, “Ben eğer Kıbrıs’ta olsan sevişebilirdik diye müştekiye mesaj gönderdim. Bu mesaj sadece erotik içerikli bir mesajdı. İkinci görüşmemizde otelde ben müştekiyi zorlamadım. Asansörde herhangi bir şey yapmış olsaydım çığlık atabilirdi. Asansörün kat ettiği mesafe 7-8 saniye sürmektedir. Bu sürede şikayetçinin bahsettiği eylemleri yapmam mümkün değildir. 7 hafta sonra şikayetçi oldu ve hikaye uyduruldu” dedi. Üç yıl süren yargılama sonucunda mahkeme sanığın delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Gerekçeli kararda, “Müşteki bir cinsel saldırıya maruz kalmasına rağmen yaklaşık bir buçuk ay sonra şikayetçi olmuştur. Bu durum kuşku oluşturan bir diğer noktadır. Müştekimin 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştiğini iddia ettiği cinsel saldırı olayı sırasında tepkisini ortaya koyabilecek hiçbir başvuruda bulunmaması, olayların kimse tarafından fark edilmemesi yaşamın olağan akışına uygun değildir” denildi. Ukraynalı modelin mahkemenin kararını temyiz edeceği öğrenildi.