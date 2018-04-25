Asansörde mahsur kalan genç kızı itfaiyeciler kurtardı

OLAY , Burhaniye'nin Kocacamii Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan 4 katlı Geniş İş Merkezi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İş merkezine gelen Gizem M., gideceği kata çıkmak için asansöre bindi. Asansör, 2 ile 3'üncü kat arasında arıza yaptı. Asansörde rehin kalan Gizem M.'nin yardım çağrısı üzerine apartman sakinleri Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansör kapısının bir kısmını açarak genç kızı kurtardı.
Asansörde mahsur kalarak korku dolu anlar yaşayan Gizem M., yardımına yetişen itfaiye erlerine teşekkür etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.