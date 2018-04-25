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Asansörde mahsur kalan genç kızı itfaiyeciler kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir iş merkezinin asansöründe mahsur kalan Gizem M. (19), itfaiye tarafından kurtarıldı.

Asansörde mahsur kalan genç kızı itfaiyeciler kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir iş merkezinin asansöründe mahsur kalan Gizem M. (19), itfaiye tarafından kurtarıldı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 20:33
Asansörde mahsur kalan genç kızı itfaiyeciler kurtardı
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OLAY , Burhaniye'nin Kocacamii Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan 4 katlı Geniş İş Merkezi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İş merkezine gelen Gizem M., gideceği kata çıkmak için asansöre bindi. Asansör, 2 ile 3'üncü kat arasında arıza yaptı. Asansörde rehin kalan Gizem M.'nin yardım çağrısı üzerine apartman sakinleri Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansör kapısının bir kısmını açarak genç kızı kurtardı.
Asansörde mahsur kalarak korku dolu anlar yaşayan Gizem M., yardımına yetişen itfaiye erlerine teşekkür etti.
 

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BurhaniyeBalıkesir
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