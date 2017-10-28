Asansör boşluğuna düşen kadın öldü

ARKADAŞININ Karaağaç Mahallesi'ndeki mevlidine katılan Emine Çoban (63), evine dönmek için ayrıldı. Arkadaşının evinin bulunduğu binanın 4. katındaki asansöre kapısını açarak binmek isteyen Çoban, boşluğa düştü.
Birinci kattaki asansör kabininde yukarıdan kan damladığını fark eden apartman sakinleri, polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, asansör kabininin üstünde kadının cansız bedenini buldu.
İtfaiye ekiplerince çıkarılan Çoban'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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