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Asansör boşluğuna düşen kadın öldü

Uşak'ta dördüncü kattan asansör boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi

Asansör boşluğuna düşen kadın öldü

Uşak'ta dördüncü kattan asansör boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi

28 Ekim 2017 Cumartesi 20:48
Asansör boşluğuna düşen kadın öldü
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ARKADAŞININ Karaağaç Mahallesi'ndeki mevlidine katılan Emine Çoban  (63), evine dönmek için ayrıldı. Arkadaşının evinin bulunduğu binanın 4.  katındaki asansöre kapısını açarak binmek isteyen Çoban, boşluğa düştü.

Birinci kattaki asansör kabininde yukarıdan kan damladığını fark eden  apartman sakinleri, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, asansör kabininin üstünde kadının cansız  bedenini buldu.

İtfaiye ekiplerince çıkarılan Çoban'ın cesedi, otopsi için İzmir  Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
UşakAsansör Boşluğu
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